Ongezien: Tao Geoghegan Hart haalt het in voorlaatste etappe Giro en begint in dezelfde tijd als Jai Hindley aan de slottijdrit

Wat een etappe in de Giro vandaag. De renners kregen voor de laatste keer een bergetappe voorgeschoteld en het zorgde voor heel wat spektakel. Tao Geoghegan Hart won de etappe en begint morgen in dezelfde tijd als Jai Hindley aan de slottijdrit. Leider Wilco Kelderman moest passen en staat nu derde.

De voorlaatste etappe in de Giro zorgde voor heel wat spektakel. Op de voorlaatste klim van de dag ging Rohan Dennis een versnelling hoger rijden en het zorgde ervoor dat leider Wilco Kelderman moest passen. Alleen Tao Geoghegan Hart, de ploegmaat van Dennis, en Jai Hindley, de ploegmaat van Kelderman, konden volgen.

Op de slotklim werd het een mooi duel, maar Hindley kreeg Geoghegan Hart er niet af. In de sprint was de Brit van Team Ineos Grenadiers zelfs nog de snelste, waardoor hij enkele seconden terugpakt op Hindley. Door deze overwinning van Geoghegan Hart start hij morgen in dezelfde tijd als Hindley aan de slottijdrit.

En Wilco Kelderman? Die zou uiteindelijk iets meer dan anderhalve minuut verliezen en staat daardoor nu op de derde plaats in het algemeen klassement op 1 minuut en 32 seconden van het duo Hindley en Geoghegan Hart.