Tim Wellens heeft eerste overwinning van het seizoen beet: "Geweldig dat het nu al gelukt is"

Een indrukwekkende prestatie van Tim Wellens vandaag in de Vuelta. Onze landgenoot heeft de vijfde etappe op zijn naam gezet en hij mag morgen starten in de bergtrui. Na de rit was Wellens uiteraard zeer gelukkig.

Tim Wellens gaf meteen na de vijfde etappe een reactie. "Het doel was om hier een zege te boeken in de Vuelta en het is geweldig dat het nu al gelukt is. Ik heb een moeilijke periode achter de rug, dus ik ben zeer tevreden", staat te lezen bij Wielerflits.

Wellens was tevreden over de samenwerking met Guillaume Martin en Thymen Arensman. "In het begin ging het niet optimaal met de andere renners, maar toen we met drie waren, ging de samenwerking wel goed. We waren aan elkaar gewaagd, maar op het einde was ik net iets sterker", aldus Wellens.