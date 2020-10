Belg van Lotto Soudal stopt op 34ste met wielrennen: "Het was een fantastische tijd"

Eén van de routiniers bij Lotto vertrekt niet naar een ander team, maar zet een punt achter zijn carrière. Nikolas Maes heeft aangekondigd dat hij stopt met wielrennen. De 34-jarige West-Vlaming reed voor drie verschillende Belgische teams in zijn professionele loopbaan.

Zijn eerste stappen in het profwielrennen zette Maes in 2007 bij de ploeg van Chocolade Jacques-TopSport Vlaanderen. Na drie jaar versierde hij een overstap naar Quick.Step. Zeven jaar zou hij voor de ploeg van Patrick Lefevere koersen, alvorens naar Loto Soudal, die andere Belgische WorldTour-ploeg, te trekken.

Na vier jaar Lotto heeft Maes nu op zijn 34ste besloten afscheid te nemen van de koers. "Ik wil iedereen bedanken die me 14 jaar steunde in mijn carrière", schrijft Maes op Twitter. "In het bijzonder mijn zoontjes en mijn vrouw. Het was een fantastische tijd, maar nu verheug ik mij op een nieuwe fase in mijn leven en ik kijk ernaar uit om mijn toekomstplannen te realiseren!"

Maes groeide in de loop van zijn wielerloopbaan uit tot wegkapitein. Overwinningen behaalde hij in het Circuit de Wallonie en de Ronde van Burgos (ritzege). Hoewel hij dus geen veelwinnaar was, liet hij wel mooie ereplaatsen optekenen in wedstrijden als de Druivenkoers, Dwars door Vlaanderen, Halle-Ingooigem, Kuurne-Brussel-Kuurne en Dwars door het Hageland.