Giro: niet enkel strijd voor roze trui, ook voor etappe. Nummer 4 voor Ganna?

De 21e etappe in de Ronde van Italië is de derde tijdrit in drie weken voor de renners. En toch zal er geen tijdritspecialist de Giro winnen, mede omdat Geraint Thomas moest opgeven. Wint Ganna zijn derde tijdrit deze Giro?

In de eerste twee tijdritten stond er geen maat op wereldkampioen Filippo Ganna. De Italiaan van Team Ineos won ondertussen ook nog eens de 5e etappe en kan dus zijn 4e etappeoverwinning behalen. Daarmee zou hij samen met Démare zegekoning van deze Giro zijn. Wie moet u nog in de gaten houden? Rohan Dennis bijvoorbeeld, Ganna's ploeggenoot. De ex-wereldkampioen toonde de voorbije dagen dat hij in bloedvorm zit. Met kopman Geoghegan Hart in het wiel zorgde hij ervoor dat enkel Hindley nog kon volgen bergop. Al kan het wel zijn dat Dennis veel krachten heeft verspeeld om hier nog mee te doen voor de overwinning. Thomas De Gendt is op het einde van een lange ronde altijd een te duchten kandidaat op een goede notering in een tijdrit. Maar bij Team Sunweb hebben ze met Chad Haga ook zo iemand. De Amerikaan won vorig jaar verrassend de slottijdrit, voor Campenaerts en De Gendt. En wat met Victor Campenaerts? Enkele dagen geleden eindigde hij nog tweede na een hele dag in de vlucht. Hij zei achteraf dat hij superbenen had, misschien zondag ook? Neem ook Josef Cerny er maar bij. De Tsjech eindigde 6e in de openingstijdrit en 5e in de tweede tijdrit. Zijn vorm lijkt alleen maar te groeien want vrijdag won hij solo de etappe richting Asti.