Na ritzege en bergtrui ook contractverlenging voor Tim Wellens

Na een mindere periode is Tim Wellens er helemaal door aan het komen in de Vuelta. Wellens won de vijfde rit en nam ook de bergtrui over. Bij Lotto Soudal was het geloof in hem sowieso nog aanwezig. Dat bewijst ook zijn contractverlenging.

Tim Wellens zou volgend jaar sowieso nog deel uitmaken van Lotto Soudal, want zijn contract liep nog tot het einde van 2021. De ploegleiding heeft besloten om die overeenkomst nu al open te breken. Wellens tekende nog voor een jaar bij en blijft dus al zeker bij Lotto tot einde 2022. Op dat moment zal de Truienaar al elf jaar bij Lotto gereden hebben. DEEL VAN DE FAMILIE Het is de ploeg die hem introduceerde in het profwielrennen en een vertrek is dus nog lang niet aan de orde. "Lotto Soudal maakt deel uit van mijn familie", stelt Wellens na al die jaren. "Met hen won ik zes etappekoersen en mooie eendagse races. Waarom zou ik veranderen?" Daar valt weinig tegen in te brengen. "Ik voel me goed. Het team vertrouwt me en ik heb veel vertrouwen in de toekomst van het team."