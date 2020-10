Opnieuw stevige bergrit in Vuelta: kan Wellens bergtrui behouden?

Normaal gezien was het vandaag, 25 oktober, Super Sunday in het wielrennen. Met Parijs-Roubaix, de afsluitende tijdrit in de Giro én aankomst op de Tourmalet in de Vuelta. Maar slechts één ding gaat door zoals gepland: de tijdrit in de Giro.

En die belooft zeer spannend te worden, maar ook in Spanje zal er vandaag hard gekoerst worden. Geen aankomst op de Tourmalet of passage op de Aubisque vanwege het coronavirus, maar de organisatie heeft een mooi alternatief klaarliggen. De renners krijgen nu een etappe van 146 voor de kiezen met onderweg een col van 3e en 2e categorie. Die cols zijn respectievelijk 6,2 en 13,1 km lang, dus geen kleine puistjes. Aankomen doen ze op de Aramon Formigal: een klim van eerste categorie die bijna 15 km lang is. Het gemiddelde stijgingspercentage is amper 4,6% omdat er twee stroken zijn die heel gematigd omhoog gaan. De laatste 4,5 km kleurt echter wel rood en is dus van een stevige steiltegraad. 👋 Good morning, Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20. Off to Biescas! pic.twitter.com/o4Y0DPJzhB — La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2020 Wellens Zaterdag veroverde Tim Wellens de bergtrui. De Limburger staat in de stand 1 puntje voor Richard Carapaz en 3 op Dan Martin. Op de klim van 3e en 2e categorie kan hij 3 en 5 punten nemen. Dan mag Carapaz de etappe niet winnen en blijft Wellens in de blauwe bollentrui. Maar dat is enkel wanneer Wellens opnieuw meegaat in de ontsnapping, dat zou al de vierde keer zijn in 6 etappes. Jumbo - Ineos Of de vluchters het zullen uitzingen zal afhangen of Jumbo en Ineos de koers hard willen maken. Misschien helpt Movistar zelfs een handje in functie van Mas om de koers in het peloton zo hard mogelijk te maken. Het lijkt alvast een dag voor de klassementsmannen te gaan worden aangezien zaterdag een dag voor de vluchters was. Ook dinsdag, daags na de rustdag, worden de vluchters als eerste aan de finish verwacht.