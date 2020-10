Alsnog een welverdiende prijs voor Thomas De Gendt aan het einde van de Giro

Na afloop van de Giro mocht ook Thomas De Gendt deelnemen aan de podiumceremonie. Onze landgenoot is bij aankomst in Milaan immers in de prijzen gevallen. De Gendt werd terecht verkozen tot meest strijdlustige renner van de voorbije drie weken.

Het is een Ronde van Italië geworden zonder een Belgische etappezege. Ook voor Thomas De Gendt zat er geen ritoverwinning in. Terwijl De Gendt wel verschillende inspanningen leverde om een gooi te kunnen doen naar zo'n ritzege. In de loop van deze Giro ging de renner van Lotto Soudal meerdere keren in de aanval, zoals we dat van hem gewend zijn.

Het maakt het niet minder evident om dat drie weken lang te blijven opbrengen en de jury was hem daar ook erkentelijk voor. De prijs van de superstrijdlust in deze Giro was dus voor hem. De Gendt ontving bloemen en een trofee waar hij thuis een mooi plaatsje voor mag zoeken.

Het was in de zeventiende etappe dat De Gendt zijn beste uitslag neerzette in de Giro van 2020. In de bergrit met aankomst op Madonna di Campiglio kwam De Gendt als derde over de streep.