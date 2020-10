Axel Merckx onder de indruk van ex-pupillen Hart en Almeida: "Overwinning verdiend" en "Veel gewerkt voor Remco"

Axel Merckx heeft de Giro met bijzondere aandacht gevolgd. Verschillende renners die hij nog onder zijn hoede heeft gehad maakte het mooie weer. Met als grote exponenten Tao Geoghegan Hart en João Almeida, die respectievelijk eerste en vierde werden.

"Dat maakt me natuurlijk fier", reageert Merckx bij RTBF. "Het waren drie weken met veel emoties en al die goede uitslagen van mijn renners van vroeger. Voor een deel zijn het nog altijd een beetje mijn renners. We hebben samen een mooie weg afgelegd."

Het meest opvallend is natuurlijk de eindzege van Tao Geoghegan Hart. Merckx herinnert zich nog hoe hun samenwerking destijds begon. "Vanaf de junioren had ik gezien dat hij een zekere waarde had. Ik ben dan met hem gaan spreken. Dat gng niet simpel worden, want het programma van de Britse bond was al solide. Ik heb hem kunnen overtuigen om een andere weg in te slaan."

OMSTANDIGHEDEN IN VOORDEEL HART

Door de kalender was het natuurlijk niet de sterkst bezette Giro dit jaar. Wat zegt dat over de winst van Hart? "Hij had het potentieel om deze Giro te winnen, maar het klopt dat de omstandigheden in zijn voordeel waren. Maakt dat van hem een minder verdiende winnaar? Dat denk ik niet."

De invloed van corona op het wielerseizoen heeft wel niet bepaald gehinderd. "Dit seizoen was misschien in zijn voordeel omdat hij nog jong is. Het is hem gelukt om nog beter te worden, waar oudere renners al meer op hun maximum zitten. Gezien de manier waarop is zijn overwinning ruimschoots verdiend."

Ook João Almeida zag Merckx graag aan het werk. "Hij heeft een schitterende koers gereden. Hij heeft in het begin van het seizoen al veel gewerkt voor Remco Evenepoel. Het is een renner voor rittenkoersen, hij moet enkel in het hoogtegebergte nog verbeteren."