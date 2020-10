Een product uit opleidingsploeg van Axel Merckx is nu Girowinnaar: een portret

Van het vak leren bij Axel Merckx naar het winnen van de Giro in 2020. Dat is al een deel van het verhaal van Tao Geoghegan Hart. Een onverwachte winnaar van de Giro is het geworden, maar er valt wel van alles over te vertellen.

Als een jonge kerel uit Hackney, Londen, is Tao Geoghegan Hart van kindsaf enorm geboeid in de fiets en de wielersport. Op zijn twaalfde woont hij de Tour bij, op zijn veertiende spijbelde hij op school om de lancering van Team Sky op The Mall in Londen zeker niet te missen. Wie had kunnen denken dat hij zelf tien jaar later in dienst van diezelfde ploeg een grote ronde zou winnen?

In 2010, hetzelfde jaar dat het project Sky voorgesteld werd, begon Geoghegan Hart ook met koersen. Bij Cycling Club Hackney, de wielerclub in Oost-Londen. Hij werd uitgenodigd voor het Olympic Development Program en liet al snel zijn talent blijken. In 2013 ging hij met alle klassementen aan de haal in de Giro Internazionale della Lunigiana en werd hij derde in Parijs-Roubaix voor junioren.

BISSELL DEVELOPMENT TEAM

Een profcarrière loerde om de hoek. Het Bissell Development Team was de perfecte tussenstap om eerst in de jeugdcategorieën nog verder alle aspecten van het wielrennen onder de knie te krijgen. Het was de opleidingsploeg van Axel Merckx, die hem dus van op de eerste rij aan het werk zag. Het jaar nadien veranderde de ploeg naar de naam Axeon Cycling Team en in 2016 werd het Axeaon Hagens Berman.

Die drie jaren bleef Geoghegan Hart in het team van Merckx rijden als U23. In 2015 was er ook al een podiumplaats weggelegd in Luik-Bastenaken-Luik voor junioren en was een stage bij Sky het eerste contact met de ploeg van zijn dromen. Voor een profcontract is het dan nog te vroeg, maar dat zou er wel komen in 2017. Het lijkt alsof het altijd al voorbestemd geweest is om dat Geoghegan Hart bij Sky en later Ineos zou rijden.

PERFECTE 'MATCH'

Geoghegan Hart en Sky: het is een perfecte 'match'. Ten eerste kan hij door zijn Britse nationaliteit op termijn een centraal figuur worden in het team en is het potentieel hiervoor ook aanwezig. Hij heeft een snedige demarrage in de benen en geeft steeds de indruk agressief te willen koersen en kan zo het best al zijn power etaleren. Het zorgt er voor dat hij bergop al snel bekend staat als een groot talent.

Bovendien is het een vlotte prater en heeft hij best wel uitstraling. Het perfecte profiel dus om uit te groeien tot een smaakmaker binnen de eigen ploeg. De eerste jaren als prof zijn wel in de eerste plaats leerjaren. Tegen de klok kan hij tussen de grote jongens wel zijn mannetje staan. Hij wordt derde in een tijdrit in de Ronde van Californië en draagt mee bij tot de zege in de ploegentijdrit van de Dauphiné in 2018.

DOORBRAAK IN RONDE VAN DE ALPEN

De doorbraak komt er in april 2019 in de Ronde van de Alpen. Samen met leeftijdsgenoot Sivakov maakt hij deel uit van de nieuwe garde die opstaat bij Sky. Geoghegan Hart wint twee ritten. Bij die tweede ritzege klopt hij renners als Nibali en Majka. De eindzege gaat naar Sivakov. Geoghegan Hart is tweede op 27 seconden, maar zijn carrière neemt alleszins een hoge vlucht.

In de Vuelta rijdt hij voor het eerst top twintig in een grote ronde. Desondanks lijken ze hem bij de ploeg op zijn 25ste nog in de wachtkamer te houden. Wanneer Thomas vroeg uitvalt in de Giro laat hij de rol van waterdrager achter zich en is plots alles mogelijk. In de eerste week is er wel behoorlijk tijdsverlies. Vanuit de achtergrond rukt Geoghegan Hart echter steeds meer op. Na twee ritzeges verzekert hij zich van de eindzege in de slottijdrit. Kansen grijpen wanneer ze zich aandienen, heet zoiets.