Sunweb met 2 op podium maar blijft na veelbesproken tactiek achter zonder winst: "We hebben niets fout gedaan"

Eindigen als nummers twee en drie: slaan ze zich nu bij Sunweb niet voor het hoofd? Het was immers Ineos en niet zij dat reden had tot lachen. Al blijft het tegelijkertijd ook wel een prestatie om fier op te zijn. Podiumrenners Hindley en Kelderman aan het woord.

Toen Sunweb op weg naar Lagho di Cancano Almeida uit het roos reed, werden er meteen vragen gesteld bij de toegepaste ploegtactiek. Jai Hindley wachtte onderweg immers niet op Wilco Kelderman, die tot dat moment de kopman leek bij Sunweb. Die laatste kwam na die rit aan de leiding, met een beperkte voorsprong op Hindley, maar vooral ook op Geoghegan Hart.

Betaalt Sunweb nu de prijs voor die tactische keuze? Het was Hindley die aan de laatste etappe in het roos begon, maar in de tijdrit was de Australiër niet opgewassen tegen Geoghegan Hart. "Natuurlijk is het superontgoochelend om de trui te verliezen op de laatste dag. We hebben als ploeg niets fout gedaan", verdedigt Hindley zijn team. "Voor mij is het een enorme stap voorwaarts in mijn carrière."

Voor Kelderman werd het uiteindelijk dus de derde plaats in de Giro, na Tao Geoghegan Hart en teamgenoot Jai Hindley. "Als we vooraf gezegd hadden dat we beiden op het podium zouden staan, hadden ze ons gek verklaard. Jai zal een beetje ontgoocheld zijn, maar mag trots zijn op zichzelf en er zullen zeker nog kansen komen om te tonen wat hij kan."