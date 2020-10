Victor Campenaerts denkt na over zijn toekomst: "Het veroorzaakt veel stress"

Wat met Victor Campenaerts? De 28-jarige Belg heeft nog een contract van twee seizoenen bij NTT Pro Cycling, maar het is niet duidelijk wat er met de ploeg in de toekomst zal gebeuren. Campenaerts staat daarom open voor een ander uitdaging.

Victor Campenaerts denkt na over zijn toekomst. In een interview bij Sporza gaf hij meer uitleg. "In de Giro heb ik wakker gelegen over mijn toekomst. Het veroorzaakt veel stress", legde onze 28-jarige landgenoot uit.

Campenaerts heeft nog wel een contract van twee seizoenen bij NTT Pro Cycling, maar de ploeg staat voor een onzekere toekomst. De Belg staat dus open voor een nieuwe uitdaging. "Er is nog niks concreet voor volgend seizoen. Er zijn nog geen aanbiedingen", aldus Campenaerts.