Jens Debusschere kijkt in eigen boezem na minder seizoen: "Belgen hadden beter moeten doen"

Ook in het Procontinentale wielercircuit zitten grote Belgische namen. Bij B&B Vital Concept zaten er ook enkele. Al deden ze het niet zo super dit jaar, dat beseft ook Jens Debusschere.

Jens Debusschere was de enige Belg binnen de Tour-selectie van B&B Vital Concept. Zijn taak was om sprinter Bryan Coquard te helpen. Iets wat hij heel goed deed want door kilometerslang het tempo te bepalen voor Coquard, kwam de Franse sprinter toch nog binnen tijd aan in etappe 17. Debusschere niet, hij moest naar huis terugkeren.

Verder rijden ook nog Frederik Backaert, Kris Boeckmans, Bert De Backer en Jonas van Genechten bij de Franse formatie dit jaar. "Ze hadden wel meer verwacht, vooral van de klassiekers", zegt Debusschere bij Sporza. "Van mij verwachtten ze ook meer. Maar we hadden heel wat tegenslag met enkele lekke banden, maar ik besef dat we het beter hadden moeten doen", klinkt het.

"Al was het geen rampzalig jaar. We rijden een goede Tour en zijn in beeld geweest. De toekomst van de ploeg is neit gevaar maar we moeten ervoor zorgen dat we volgend jaar meer in beeld rijden", besluit de Belgische kampioen van 2014.