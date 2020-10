Michael Woods heeft meest snedige demarrage in huis in kopgroep met Valverde, Wellens verliest bergtrui

Michael Woods heeft een spetterende zevende etappe in de Vuelta naar zijn hand gezet. Hieronder het wedstrijdverslag.

Oorspronkelijk maakte Stan Dewulf als enige Belg deel uit van een kopgroep van vijftien. Al snel vond er een samensmelting met de groep Wellens plaats, waardoor er dus zo'n veertigtal renners voorop reden. Met daarbij nog enkele klinkende namen als Valverde, Kuss, Bennett en Woods.

Op de Puerto de Orduna moest er al gestreden worden voor de bergpunten. Kuss sprak zijn klimmersbenen aan en kwam daar als eerste boven, voor Guillaume Martin, Power en Peters. Geen Wellens bij de eersten op de top. Daardoor speelde onze landgenoot zijn bergtrui op dat moment kwijt aan Kuss. Later in de rit zou het Guillaume Martin zijn die uiteindelijk beslag legde op de bollentrui.

WELLENS TERUG IN PELOTON

In het laatste deel van de etappe ging het dan vooral om de ritzege. Ineos bepaalde het tempo in het peloton en verkleinde de kloof, maar stond er wel alleen voor. Voorin was er eerst een uitval van Godon. Een tweede ritzege voor Wellens zou er niet komen. Hij waaide samen met zijn ploegmaat terug in het peloton.

De aanval van Godon was niet de goede. Toen Woods vertrok, bracht dat wel iets op gang. Valverde, Martin, Peters en Fraile sloten aan: een nieuwe kopgroep van vijf was gevormd. Het kwintet moest echter ook nog rekening houden met dreiging vanuit de achtergrond.

WOODS KIEST ZIJN MOMENT GOED

De vijf renners vooraan demarreerden slag om slinger. Met iets meer dan een kilometer te gaan had Michael Woods dan toch de meest vlammende aanval in huis. Achter hem kwamen Fraile en Valverde in elkaars gezelschap over de streep: zij waren respectievelijk nummers 2 en 3.