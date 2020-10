Ploeg van Dries Van Gestel biedt oplossing voor CCC-renner De la Parte

Voor veel renners van CCC was het uitkijken naar een andere ploeg voor 2021. Zo heeft Greg Van Avermaet bijvoorbeeld al een nieuwe werkgever gevonden. Dat was nog niet het geval voor Victor de la Parte, tot nu. De Spanjaard zal in '21 koersen voor Total Direct Energie.

De la Parte is 34 en draait dus al heel wat jaren mee in het peloton. In de WorldTour reed hij twee jaar voor Movistar. Momenteel is hij aan zijn tweede seizoen bij CCC bezig. Door de problemen bij CCC moest hij op zoek naar een andere ploeg. Met Total Direct Energie heeft hij die nu gevonden. De la Parte tekende een contract voor één jaar en zal dus de ploegmaat zijn van onder meer de Belg Dries Van Gestel. De la Parte heeft zijn laatste koers voor CCC gereden, want hij komt dit jaar niet meer in actie. 🚨 ALERTE MERCATO 🚨



Bienvenido @delaparte86 🇪🇸

✍️ 1⃣an#AllezTotalDirectEnergie⚡ — Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) October 26, 2020 Het is voor hem nu al dus volop uitkijken naar zijn avontuur bij Total Direct Energie. "Ik ben gemotiveerd en ga ervoor vechten om onze doelstellingen te bereiken", zegt de aanwinst van de Franse formatie.