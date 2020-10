'SOLO': Boek over de wielrenner en de mens Thomas De Gendt uit

Thomas De Gendt is zonder twijfel één van de meest interessante figuren uit het wielerpeloton. Er valt nu ook alles over te lezen in het boek dat over hem is uitgebracht. Het krijgt de titel: SOLO. Een betere titel hadden ze voor een boek over De Gendt niet kunnen bedenken.

In een peloton rijden is immers niet zijn favoriete bezigheid. Vooraan in het peloton werk doen voor een ploegmaat, dat ligt hem nog wel. Anders zal je hem eerder achteraan vinden, waar hij wat ruimte heeft. Of waar hij die ruimte in het beste vindt: in de aanval, solo.

Hoeveel kilometers in zijn profcarrière zou Thomas De Gendt niet alleen voorop gereden hebben? Het boek gaat over de renner Thomas De Gendt, maar ook over de persoon achter de renner. De Gendt kondigt het aan op zijn eigen Twitterpagina.

Vanaf vandaag te koop. Een boek over mijn leven en de persoon achter de renner. Geschreven door Jonas Heyerick en uitgebracht door — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) October 27, 2020

Het boek werd geschreven door Jonas Heyerick en uitgebracht door uitgeverij BorgerhoffLamberigts. Vorige zondag werd De Gendt in Milaan nog gehuldigd als meest strijdlustige wielrenner uit de Giro.