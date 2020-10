Uitslagen van coronatests eerste rustdag Vuelta zijn binnen ...

In de Vuelta zitten we klaar voor rit 7 en de tweede week in de Ronde van Spanje. En dus was het bang afwachten.

Op de rustdag werden uiteraard heel wat coronatesten afgenomen bij iedereen in het peloton en de staf. In de Giro had dat tot een aantal positieve gevallen en uitsluitingen geleid. Geen positieve gevallen In de Vuelta werd op rustdag 1 geen enkel positief geval opgemerkt en dus kan iedereen op dinsdag opnieuw aan de arbeid. In rit 7 krijgen we meteen een nieuwe interessante koers voor de kiezen. Benieuwd of de favorieten zich opnieuw roeren.