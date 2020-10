Unieke etappes zorgen voor schitterende koersdagen in Vuelta

Zeven etappes ver zijn we in de Vuelta en tot dusver is het al een schitterend spektakel geweest. Het hoeft dus niet meteen op te houden. Het is een aparte grote ronde, die erg verschilt van traditionele edities van andere grote ronden.

Veel heeft ermee te maken dat er unieke parcoursen zijn uitgetekend, toch voor het moment waarop ze betwist worden. Het begon natuurlijk al door drie dagen meteen in de bergen te duiken. Dat kan in Spanje en Italië al eens rapper gebeuren dan in de Tour, maar vanaf dag één? Zo werden de topfavorieten in deze Vuelta verplicht om er al vanaf de eerste dag te staan.

Het heeft wel iets dat ze aan die uitdaging moeten voldoen. Meestal is het voor klassementsmannen constant rekenen en dan hopen dat ze in een zware derde week sterk kunnen uitpakken. Helemaal anders dus in deze Vuelta: volop koers van in het begin. En het is ook niet dat er geen zware dagen meer aankomen.

NOG VIER 'ECHTE' BERGRITTEN

Wanneer je het officiële schema van de Vuelta erbij haalt, is er tot dusver slechts één rit geweest die gecatalogeerd stond als bergetappe. Vijf ritten kregen de term 'heuvelachtig' mee. Toch was er in verschillende van die vijf etappes sprake van vuurwerk tussen de klassementsrenners. Er kondigen nog vier onvervalste bergritten zich aan, met daar dan nog eens een klimtijdrit er bovenop.

Op het einde nog zo fris mogelijk zitten blijft dus belangrijk, maar we krijgen van in het begin al spektakel. De Vuelta is ook een grote ronde waarin er al eens vaker mannen van de tweede rij voorop gestuurd worden. In de Tour gaat het toch al heel snel over plaatsbehoud en zullen teams vaker de hele dag een strakke aanpak hanteren, om de kopman dan zo goed mogelijk te beschermen.

OFFENSIEF KOERSEN

Dat laatste kan dus ook met een offensieve manier van koersen en in deze Vuelta zijn er heel veel renners die op deze manier gebruikt kunnen worden. Ook de rit van dinsdag had weer een bijzondere structuur die uitnodigt tot aanvallen. Met al na twintig kilometer de eerste hellingen, dan een steile afdaling en vervolgens een steile klim: dan kan het niet anders dan dat het al vroeg koers is.

Door de Puerto de Orduña twee keer aan te doen, kreeg je dan nog eens een gelijkaardig profiel in de finale. Met zulke 'speciallekes' werk je het attractief koersen in de hand: laat het een les zijn voor toekomstige edities van grote ronden. Al mogen de sprinters natuurlijk ook iets hebben. Meer dan vier kansen zijn hun in deze Ronde van Spanje niet gegund.