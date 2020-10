📷 Wow! Zo ziet een renner eruit die net alles heeft gegeven op een col van eerste categorie

Wanneer Carapaz of Roglic besloten om aan te vallen, kon Martin niet volgen. Maar met zijn eigen tempo knokt Dan Martin zich altijd naar boven. In het algemene klassement staat hij derde én hij heeft al een etappeoverwinning op zak.

Maar zelfs wanneer je in topconditie bent, kan je helemaal kapot zijn na aankomst van de etappe. Zeker wanneer het tempo zo hoog lag vanaf het midden van de etappe (dankuwel Movistar). Of wat dacht u van deze foto's genomen door fotograag Noa Toledo Arnon.

We will add no more words . Just LOOK at @DanMartin86 through @noaarnon lens. Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20 pic.twitter.com/ZsEjHVLu9K