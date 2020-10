De Gendt openhartig in boek 'Solo': "Ik dacht aan stoppen met koersen dit voorjaar"

In zijn boek 'Solo' dat dinsdag is uitgekomen, gaat Thomas De Gendt geen onderwerp uit de weg. Zo is hij heel eerlijk en bekent hij dat hij dit voorjaar dacht aan stoppen toen de coronacrisis uitbrak.

"Ik zat toen redelijk comfortabel thuis en leek wel mijn leven te leiden zoals ik zou doen vlak na de koers", vertelt De Gendt bij Sporza. "Ik miste de koers eigenlijk ook niet, wel het op pad zijn met ploegmaats en het halen van doelstellingen. Bovendien was ik einde contract en liep alles zeer moeizaam waardoor stoppen wel even door mijn hoofd ging", blikt hij terug. "Eerlijk? Ik heb de afgelopen maanden getwijfeld om de fiets aan de haak te hangen. Het koersen en de wedstrijden op zich heb ik tijdens de lockdown op geen enkel moment gemist. En trainen, gewoon fietsen voor het plezier, dat kan altijd." - Thomas De Gendt in 'Solo' Maar De Gendt heeft ondertussen wel zijn contract verlengd bij Lotto-Soudal, voor de komende twee seizoenen zelfs. "Ik zal nog doorgaan én met volle goesting koersen. Maar ik voel wel dat het allemaal wat minder wordt", besluit hij.