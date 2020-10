🎥 Zware val van renner van Caja Rural in negende etappe Vuelta: zijn helm moest zelfs vervangen worden

Al bij al was het een rustige etappe in de Vuelta, maar Héctor Sáez heeft wel wat meegemaakt. De Spaanse renner van Caja Rural ging zwaar tegen de vlakte en brak daarbij zijn helm.

Zware val van Héctor Sáez in de negende etappe van de Vuelta. De Spanjaard bleef na zijn val een lange tijd op de grond liggen, maar hij kon wel verder. Alleen de helm van de 26-jarige renner was wel aan vervanging toe. Hieronder kan u de beelden van de valpartij via Teledeporte bekijken.

🏁106 km a meta | 💥VAYA CAÍDA DE HÉCTOR SÁEZ💥



🤕El corredor de Caja rural se duele en el suelo con el casco roto



