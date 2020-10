Daniel Martin ging in de aanval op de slotklim, maar kon uiteindelijk toch niet volgen: "Ik had geen reactie meer"

Daniel Martin doet het voorlopig uitstekend in de Vuelta. De Ier van Israel Start-Up Nation leek op de slotklim zelfs even weg te rijden, maar uiteindelijk kwamen Carapaz en Roglic nog terug en ze gingen zelfs nog over Martin.

Daniel Martin gaf na de rit een reactie. "Ik probeerde de andere renners te testen op de slotklim, maar op het einde betaalde ik de rekening. Toen Roglic in de aanval ging, had ik geen reactie meer", staat te lezen bij Wielerflits. In het algemeen klassement staat Martin nog steeds op een uitstekende derde plaats. Hij volgt op een kleine halve minuut van Carapaz. "Ik ben trots op mijn prestatie, want ik heb alles gegeven. Nu moet ik uit de problemen blijven, want in het weekend komen er enkele zware ritten aan", aldus Martin.