Patrick Lefevere niet te spreken over declassering Sam Bennett: "Wat een bullshit"

Heel wat ophef in de negende etappe van de Vuelta. De ritzege leek namelijk naar Sam Bennett te gaan, maar de overwinning van de Ier werd nog geschrapt. Uiteindelijk ging de zege naar Pascal Ackermann.

Sam Bennett leek de 100ste overwinning voor Deceuninck–Quick-Step in een grote ronde binnen te halen, maar in de finale ging hij in de fout door Emils Liepins, een renner van Trek-Segafredo, te duwen. Uiteindelijk was er een declassering en ging de ritoverwinning naar Pascal Ackermann.

Patrick Lefevre liet zich op Twitter al uit over de gebeurtenissen. Zo is hij niet te spreken over de beslissing. "Wat een bullshit. Hij was in de lead-out en een renner van Trek probeerde hem eruit te krijgen. We weten al langer de incompetentie van de UCI var. Safety first", aldus Lefevere.