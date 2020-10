UPDATE: toch geen overwinning voor Bennett na tussenkomst jury, ritwinst gaat naar Ackermann

Sam Bennett heeft de negende etappe van de Vuelta op zijn naam gezet. De Ier van Deceuninck-Quick-Step was de snelste in een massasprint. Ackermann eindigde op de tweede plaats en Gerben Thijssen werd knap derde. Jasper Philipsen eindigde op de vijfde plaats.

Het was al langer duidelijk dat de etappe vandaag zou eindigen op een massasprint. Het peloton liet namelijk twee renners weg rijden, maar ze hadden het de hele rit onder controle. Uiteindelijk werden ze gegrepen en werd er dus gesprint.



In de sprint was de Ier Sam Bennett opnieuw duidelijk de sterkste. De renner van Deceuninck–Quick-Step haalde het in de sprint voor Pascal Ackermann en onze landgenoot Gerben Thijssen. Jasper Philipsen eindigde op de vijfde plaats. Deze zege van Sam Bennett is de 100ste overwinning van Deceuninck–Quick-Step in een grote ronde.

UPDATE: Toch geen ritoverwinning voor Bennett! Hij duwde een renner van Trek-Segafredo in de sprint en daar wordt hij voor afgestraft. De ritwinst gaat daardoor naar de Duitse Pascal Ackermann. Gerben Thijssen eindigt zo op de tweede plaats.