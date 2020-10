Een grote ronde die start in een 800 jaar oude kathedraal die werelderfgoed is? Het kan in 2021!

Nice, Monreale en Irun: dat waren de startplaatsen van de grote ronden dit jaar, na aanpassing van de parcoursen in de Giro en Vuelta. De Vuelta van 2020 is nog aan de gang, maar ondertussen is ook de startplaats van de editie van 2021 bekendgemaakt.

Eigenlijk was die al bekend: in 2021 gaat de Ronde van Spanje van start in Burgos. Dat blijft zo en nu zijn de plannen ook allemaal al iets concreter geworden. Het startpodium zal immers opgesteld worden in... de kathedraal van Burgos.

Die is in 2021 liefst 800 jaar oud en de start van de Vuelta is een goede gelegenheid om dit in de verf te zetten. De kathedraal van Burgos is sinds 1984 overigens ook werelderfgoed. De renners mogen zich dus vereerd voelen om daar hun Vuelta in te zetten.

INDIVIDUELE TIJDRIT

Hoe wordt dat dan precies ingevuld? Wel, in de kathedraal zal het startpodium opgesteld worden van een individuele tijdrit. De eerste drie etappes van de Ronde van Spanje van volgend jaar zullen zich allemaal afspelen in de regio Castilië en Leon.