Er komt een zwaar weekend aan met onder meer de mytische Angliru, maar hoe staan de klassementsrenners ervoor in de Vuelta?

Net voor de start van een zeer zwaar weekend is Primoz Roglic de nieuwe leider geworden in de Vuelta. Hij staat in dezelfde tijd als Richard Carapaz, maar daar zou de komende dagen wel eens verandering in kunnen komen.

Twee zware bergritten in de Vuelta dit weekend. Op zondag staat zelfs de mytische Angliru op het programma. De Angliru is een klim van ongeveer 12 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 10 procent. Er zijn zelfs stukken bij tot 23 procent.

Er zullen dit weekend dus ongetwijfeld enkele verschuivingen gebeuren in het algemeen klassement. Momenteel is de leiding voor Primoz Roglic. De Sloveen heeft vandaag de leiderstrui overgenomen van Carapaz, maar beide renners staan in dezelfde tijd.

Ook Daniel Martin en Hugh Carty staan nog binnen de minuut op Roglic. Martin staat op de derde plaats en volgt op 25 seconden en Carty staat op de vierde plaats op 51 seconden van de Sloveen. Ook zij maken dus nog steeds kans op eindwinst.

Daarachter lijken de renners zich vooral op het podium te moeten richten, want Enric Mas, de vijfde in het klassement, volgt al op 1 minuut en 54 seconden van Roglic. Vanaf de zesde plaats is de kloof al zeer groot, want Felix Großschartner volgt op 3 minuten en 19 seconden.

De andere renners in de top 10 zijn Esteban Chaves (zevende op 3 minuten en 28 seconden), Alejandro Valverde (achtste op 3 minuten en 35 seconden), Wout Poels (negende op 3 minuten en 47 seconden) en Marc Soler (tiende op 3 minuten en 52 seconden).