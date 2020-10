Nationaal tijdritkampioene gaat Lotto Soudal Ladies versterken

Lotto Soudal Ladies kan de komende seizoenen beroep doen op een renster die gespecialiseerd is in het tijdrijden. Alleszins op nationaal niveau, want Anna Plichta is Pools kampioene tijdrijden. Ze verlaat Trek-Segafredo en heeft bij Lotto getekend.

Plichta zette haar handtekening onder een contract voor twee jaar. Er zijn verscheidene redenen voor haar overstap. "Het Lotto Soudal Ladies Team spreekt me al een aantal jaar aan. Toen ik het aanbod kreeg om bij de ploeg te komen, wilde ik deze kans natuurlijk met beide handen grijpen." BELGISCHE VERLOOFDE Zowel het persoonlijke als het sportieve heeft meegespeeld in haar beslissing. "Ik verblijf een groot deel van het jaar in België ook omdat mijn verloofde een Belg is en het begint als een tweede thuis aan te voelen. Bij Lotto Soudal zal ik mijn eigen kans mogen gaan, terwijl ik de voorbije jaren veel heb gewerkt voor mijn ploeggenotes. Ik ben nu 28 en dit is het moment om deze stap te zetten." Haar doelstellingen voor het nieuwe seizoen heeft ze ook al vastgelegd. "Ik wil zeker goed zijn in de Ardenneklassiekers en in rittenkoersen met een individuele tijdrit. Ik kijk in elk geval uit naar dit nieuwe avontuur bij de Lotto Soudal Ladies."