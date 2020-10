Ook uiteindelijke winnaar had wat aan te merken op gedeclasseerde Bennett: "Ik kreeg een kopstoot, juiste beslissing"

De declassering van Sam Bennett in de Vuelta betekende natuurlijk dat de ritwinst naar iemand anders ging. Naar Pascal Ackermann meer bepaald. Een ferme opsteker voor de Duitser na een iets mindere periode. Die vond de declassering van Bennett overigens terecht.

Ackermann had er wel een goed oog in dat hij in Aguilar de Campoo dicht bij de overwinning kon komen. "Ik voelde me goed en was optimistisch dat we succesvol konden zijn. De jongens hebben me de hele rit ondersteund. Ik had aan de finish dus nog altijd goede benen."

Bennett was de snelste, maar werd gedeclasseerd nadat hij Liepins een kwak gaf op een wijze die de jury niet reglementair vond. Blijkbaar was Ackermann echter ook betrokken bij een incident met Bennett. "In de finale kreeg ik een kopstoot van Sam Bennett en kwam ik als tweede over de streep. De jury declasseerde hem na een klacht. Dit is niet meteen de manier waarop ik wil winnen, maar ik denk dat het een juiste beslissing was."

NOG PAAR KANSEN

De kop is er zo af voor Pascal Ackermann in de Vuelta. De spurter van Bora-Hansgrohe hoopt dat het niet zijn laatste ritoverwinning is. "Madrid is nog ver, er zijn nog een paar kansen voor de rappe mannen, ik hoop dat we dus nog succes kunnen boeken."