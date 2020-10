Oplopende slotkilometers kunnen voor verrassingen zorgen in Vuelta

Nadat we donderdag al een massasprint kregen in de Vuelta zou het kunnen dat er meteen nog eentje volgt. De tiende rit is immers één van de vier etappes die omschreven wordt als een vlakke rit. Daar horen echter toch wel enkele kanttekeningen bij geplaatst te worden.

Het algemene profiel van Castro Urdiales naar Suances wijst wel in de richting van een massasprint. In het eerste deel van de rit liggen er enkele knikjes waar de vroege vluchters afstand kunnen nemen van het peloton en eventueel ook van elkaar, moest het niet rap genoeg gaan. Daarna volgt een klim van derde categorie met de Alto de San Ciprinao en ook een tussensprint waar het omhoog loopt.

Na de afdaling lijkn er echter geen al te grote hindernissen te zijn en moet het toch wel een moeilijk opgave zijn om voorop te blijven. Het is wel de vraag hoeveel sprintersploegen gaan rijden om de kopgroep terug te nemen. Een vlakke sprint ligt aan de aankomst in Suances echter niet te wachten en dan zijn de teams van de pure spurters mogelijk minder happig om te rijden.

MOGELIJK ANTWOORD VAN BENNETT

De laatste twee kilometers lopen immers omhoog: aan deze boeiende finish kan het alle kanten uit. Een massasprint? Dan zijn het toch vooral de sterkeren onder de sprinters die het meeste kans maken. Iemand zoals Bennett, die de kans krijgt om na zijn declassering van donderdag wel zijn tweede ritzege te boeken. Philipsen en Ackermann zijn wellicht gebaat bij een ander soort finish.

Welke andere snelle en sterke mannen komen dan nog in aanmerking? Vroeger zouden we zeker ook Alejandro Valverde getipt hebben. Zijn sprintersbenen lijken nu wel afgebot, al maakte hij wel een sterke indruk in de rit die Woods won. Als we verder door de namen van Spanjaarden gaan, denken we ook aan Alex Aranburu, die zich maar al te graag op dit niveau wil bewijzen.

KLASSEMENTSMANNEN

Of wegen die laatste kilometers zo fel door dat de klassementsmannen zich ook durven moeien? Carapaz deed het in de Ronde van Polen al op een soortgelijke aankomst en Roglič is ook zeker explosief genoeg om iets te proberen. Kortom: het kan boeiend worden op verschillende fronten, met een pak renners die dromen van de overwinning in Suances.