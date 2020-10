Primoz Roglic slaat opnieuw toe en heeft derde ritzege beet in deze Vuelta

Primoz Roglic heeft opnieuw toegeslagen in de Vuelta. In een sprint bergop leek Guillaume Martin lang op weg naar de overwinning, maar op het einde moest de Fransman toch nog passen, waardoor Roglic zijn derde ritzege heeft binnengehaald. De Sloveen wordt ook de nieuwe leider.

Enkele vluchters met onder meer onze landgenoot Brent Van Moer leken lang kans te maken op de ritzege, want de kloof met het peloton was op een gegeven moment meer dan 10 minuten. Toch wilde het peloton een sprint en dus werden Van Moer en co nog gegrepen.

In de sprint had Guillaume Martin een goede aanval in huis en hij leek even op weg naar de zege, maar de Fransman werd in de laatste 200 meter nog ingehaald. Uiteindelijk was de Sloveen Primoz Roglic de sterkste en zo haalt hij zijn derde ritzege binnen in deze Vuelta. Felix Großschartner eindigde op de tweede plaats. Bagioli werd derde. Roglic is zo ook de nieuwe leider.