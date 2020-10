Richard Carapaz moet de leiderstrui afstaan aan Primoz Roglic: "Hij was te sterk vandaag"

De tiende etappe was al bij al een vlakke rit, maar de sprint werd op een zeer korte beklimming afgewerkt. Het was wel lang genoeg voor Roglic om Richard Carapaz op enkele seconden te rijden, want de Sloveen is de nieuwe leider.

Richard Carapaz zal morgen niet meer vertrekken in de rode trui. De renner van Team Ineos Grenadiers kon Roglic niet volgen in het absolute slot van de tiende etappe en daarom wordt de Sloveen de nieuwe leider. Carapaz gaf een reactie over de etappe op de officiële website van Team Ineos Grenadiers. "Het was een rustige etappe, maar de finale was zeer nerveus. Heel wat ploegen wilden vooraan zitten. Onze ploeg deed het goed in de finale, maar Roglic was te sterk vandaag."