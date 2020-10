Sagan verzekert dat de liefde voor de koers en het winnen nog aanwezig is: "Het is nog niet met mij gedaan"

Peter Sagan heeft met zijn fenomenale ritzege in de Giro in Tortoreto de wielerwereld gewaarschuwd hem nog niet af te schrijven. Voordien was er een lange periode waarin de Slovaak behoorlijk wat kritiek kreeg en er ook aan zijn motivatie getwijfeld werd.

Peter Sagan had het er over in La Gazzetto dello Sport. "Als je vaak wint, verhoog je de verwachtingen. Vaak zit er slechts een centimeter tussen de eerste en tweede plaats, maar onthouden de mensen alleen de naam van de winnaar. Ik doe mijn best en luister niet naar wat anderen zeggen. Ik had nog geen Girorit op mijn palmares, nu wel. Dat maakt me blij."

Het is alleszins een overwinning die nog lang zal bijblijven. "Ik vond het ook leuk hoe ik kon winnen: door in de aanval te gaan, af te zien en er voor te vechten. Ik denk dat de mensen ook de manier waarop leuk vonden. Dat is belangrijk voor mij. Je kan het niet vergelijken met een wereldtitel ofzo, maar het zal altijd een speciaal plekje hebben in mijn hart."

Niemand is dezelfde als een decennium geleden

Sagan is nog altijd een ster in het peloton, maar wordt niet meer beschouwd als de man die het hele wielergebeuren gaat domineren. Zoals dat enkele jaren wel het geval was. "Alles verandert. Niemand is dezelfde als een decennium geleden. Dat is ook zo voor ons, wielrenners."

Speculaties over een vroegtijdig afscheid aan de koers boort Sagan de grond in. "Ik wil nog altijd koersen, ik hou nog altijd van wielrennen. Ik ben blij met de impact die ik heb en dat de fans genieten van wat ik doe. Als ik in 2021 twintig koersen win, zouden ze zeggen dat ik er terug sta. Dat zou ook verkeerd zijn, want ik ben hier nog altijd. Het is nog niet met mij gedaan."