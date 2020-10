Deelt man in vorm Roglič nu echt eens zware tik uit? Op naar de Alto de la Farrapona!

De rode leiderstrui is weer in het bezit van Primož Roglič, nadat die al zijn derde ritzege boekte in de Vuelta. Hij lijkt momenteel de beste te zijn en dan komt de zware bergetappe naar de Alto de la Farrapona voor hem op het ideale moment te komen.

Door het overnemen van de leiding in het klassement is er eigenlijk al een wissel van de macht geweest, maar Roglič en Carapaz staan wel nog in dezelfde seconde. Eigenlijk vertrekken ze dus op gelijke voet. Roglič heeft de voorbije dagen al wat tikjes uitgedeeld Als de waardeverhoudingen zich bevestigen, is het parcours van zaterdag zwaar genoeg om de tegenstand een harde klap te verkopen.

Martin en Carthy doen hun best om aan te klampen, Carapaz is goed, Roglič nog beter. Zo leek het de voorbije dagen te zitten tussen de top vier. De elfde rit in de Vuelta biedt de kans dat er ook tussen hen grotere verschillen komen. De Alto de la Campa, een klimmetje van derde categorie, is in de eerste kilometers een eerste opwarmertje.

VIER KLIMMEN VAN EERSTE CATEGORIE

Daar zullen vooral de mannen die in de vroege vlucht niet willen missen vooraan moeten zitten. Er volgen nadien nog vier beklimmingen van eerste categorie: de Alto de la Colladona, de Alto de la Cobertoria, de Puerto de San Lorenzo en de Alto de la Farrapona.

De top van de Puerto de San Lorenzo ligt op 34 kilometer van de aankomst. Zeer boeiend om te zien wat daar al gebeurt. De grote namen zullen wellicht daar nog afwachten, maar de laatste kilometers zijn wel zwaar genoeg om de mannen van de tweede rij vooruit te sturen. Zeker voor zij die een goede afdaling in de benen hebben biedt dat perspectief.

LAATSTE VIER KILOMETER LOODZWAAR

De kans is groot dat de groep der favorieten daar nog samen blijft, om dan de laatste 24 kilometer bergop aan te vatten. De Farrapona is dus een lange klim en bovendien zit het venijn in de staart. In de laatste vier kilometer gaat het stijgingspercentage niet meer onder de tien procent en kan de schade op korte tijd nog bijzonder hoog oplopen. Aan zij die de Vuelta willen winnen: het is aan u!