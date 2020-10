Pakt bescheiden ploeg straks uit met bijzondere tandem Zakarin-Aru? Italiaan geniet alleszins belangstelling

Een procontinentale ploeg die met én Zakarin én Aru, respectievelijk een voormalig nummer 3 en 1 in de eindrangschikking van een Vuelta, kan uitpakken? Het kan misschien wel in 2021. Gazprom-RusVelo zou het alvast graag waarmaken.

Gazprom-RusVelo draait al sinds 2012 mee in het peloton, maar laat zich nu van zijn ambitieuze kant zien met het oog op het rondewerk volgend jaar. Ilnur Zakarin, in 2017 vijfde in de Giro en derde in de Vuelta, tekende al een contract bij de ploeg voor twee jaar.

Aangezien Zakarin de Russische nationaliteit heeft, valt dat nog ergens wel te verklaren. Volgens buitenlandse media heeft het team nu ook zijn zinnen gezet op Fabio Aru, de Vueltawinnaar van 2015 die de laatste jaren wat op de dool is.

ARU EINDE CONTRACT

Fabio Aru rijdt sinds 2018 voor Team UAE, maar zijn contract loopt eind dit jaar af. In dat opzicht is er wel een opening, maar Gazprom-RusVelo zal toch aardig wat centen op tafel moeten leggen wil het Aru kunnen verleiden.