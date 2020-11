Enric Mas sterk en toch ontevreden: "Ik wil mij excuseren bij Spaanse fans en de ploeg omdat ik niet kon winnen"

In zijn jaren bij Deceuninck-Quick.Step eindigde Enric Mas al eens tweede in de Vuelta. Een dichte ereplaats of zelfs podium is ook dit jaar niet uitgesloten. Snel tevreden is Mas wel niet. Na zijn derde plaats op de Angliru stond hij niet meteen te springen van jolijt.

Het geeft nog eens aan hoeveel het voor een Spanjaard zou betekenen om boven op de Angliru te zegevieren. "Ik wil mij excuseren bij de Spaanse fans, de fans van Movistar en bij de ploeg omdat ik niet kon winnen. Ik had niet die punch van energie om nog voor een extra aanval te gaan."

Ik ben niet tevreden met de uitslag

Mas heeft het moeilijk om zich neer te leggen bij die derde plaats. De drang naar meer was zo groot en dan is het jammer als het niet lukt. "Ik ben niet tevreden met de uitslag, want we mikten op de overwinning. Zowel ikzelf als het team waren zo gemotiveerd."

In de finale was hij bij de favorieten diegene die als eerste de knuppel in het hoenderhok gooide en de koers openbrak. "Ik wist dat ik goed bezig was en aanspraak maakte op de zege in zo'n zware etappe. Ik heb de ploegmaats geen zege kunnen schenken, maar ik heb nog een week in deze Vuelta om hen gelukkig te maken." In het klassement staat Mas vijfde op 1'50" van Carapaz.