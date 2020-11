Tour-baas Prudhomme licht al tipje van de sluier: Eerste 10 etappes spelen met de wind

Het officiële parcours voor de Ronde van Frankrijk van 2021 wordt zondagavond voorgesteld. Maar Tour-baas Christian Prudhomme heeft zaterdagavond al een tipje van de sluier gelicht.

Want hij vertelt aan Le Parisien dat de eerste week meer iets voor de klassieke mannen zal worden. "Dit jaar startten we in Nice waardoor we snel in de bergen zaten. Maar volgend jaar starten we in Brest. Die Bretoense heuvels zijn toch anders dan de Alpen", weet hij.

Het parcours zal dus meer voor de punchers weggelegd zijn, maar dat is het niet. Want Prudhomme hoopt op vel spektakel nog voor de renners de bergen in trekken. "In de eerste 10 etappes zal er gespeeld worden met de wind. Er zullen 4 à 5 etappes zijn waarin waaiers kunnen ontstaan. Zo'n spel met de wind leverde de voorbije jaren al veel spektakel op", hoopt Prudhomme.

Een eerste Tour-week zonder al te veel saaie, vlakke etappes dus. Op de officiële voorstelling van het parcours is het wachten op zondagavond. Rond 20u30 kan u het Twitter-account van de Tour de France in de gaten houden.