24-jarige Nederlander koerst ook volgend seizoen voor EF Pro Cycling

De Nederlandstalige enclave zal bij EF Pro Cycling ook in 2021 nog aanwezig zijn. Sep Vanmarcke zoekt dan wel andere oorden op, maar Jens Keukeleire is er ook nog en ook de Nederlanders Hofland en Van den Berg. Die laatste heeft nu ook bijgetekend.

Van den Berg begon zijn profcarrière in 2015 bij SEG Racing. Midden 2018 volgde een overstap naar de ploeg die nu EF Pro Cycling heet. Zijn periode bij EF is dus zeker nog niet ten einde. Julius van den Berg heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract van één jaar.

Momenteel is Van den Berg ook aanwezig in de Ronde van Spanje. Hij neemt er voor het eerst deel aan een grote ronde en is zeker al opgevallen. In twee Vueltaritten ging hij mee in de ontsnapping, onder andere in de etappe naar de Angliru.