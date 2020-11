Carapaz geniet van strijd met Roglič en ziet ervaring en talent rond zich: "Denk dat ik het in tijdrit goed ga doen"

Het is de tweede rustdag in de Vuelta en dan is het altijd uitkijken naar wat de leider, Carapaz in dit geval, te vertellen heeft. Die staat er dus momenteel het beste voor, al is alles nog mogelijk en veranderde de leiderstrui ook al een paar keer van kamp.

Zich erg inspannen doet hij niet op deze maandag. "Ik maak er echt een gemakkelijk dagje van op de rustdag, want de tijdrit is heel zwaar", zegt Carapaz op de site van zijn ploeg Ineos. Meestal is het werk tegen de klok niet bepaald zijn specialiteit. "Ik heb er mij zo goed als ik kan op voorbereid en denk dat ik het goed kan doen."

De slotklim kan misschien in zijn voordeel spelen en na de tijdrit is er ook nog genoeg tijd om eventueel iets goed te maken. "In de laatste week zijn er wel nog veel kilometers af te leggen en vele bergen te beklimmen. Het was zelfs in het middengebergte al vrij lastig en in de eerste week kon je zien wie de favorieten zijn. Dat de leiderstrui van schouders veranderde, maakte het meer fun."

Het is al een gevecht geweest voor de leiderstrui

Zowel Carapaz zelf als grote concurrent Roglič hebben die al mogen aantrekken. "Het is al een gevecht geweest voor de trui en dat is goed voor de kijker." Hoe kijkt Carapaz naar het klassement, met vier renners binnen de 35 seconden? "Veel van de renners hier hebben ervaring in grote ronden en Hugh Carthy heeft duidelijk veel potentieel. De dingen zullen duidelijker zijn in de loop van de laatste week."