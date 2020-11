Datum en parcours La Course bekend: rensters moeten liefst zes keer over dezelfde gekende klim

Naast het parcours van de Tour is ook dat van La Course bekendgemaakt, de vrouwelijke tegenhanger van de Ronde van Frankrijk, weliswaar een eendagswedstrijd. Dat zal volgend jaar sowieso een pittige en uitdagende wedstrijd worden.

Er zullen in La Course 130 kilometer afgelegd worden, maar de moeilijkheidsgraad zit vooral in de opeenstapeling van de inspanning op dezelfde gekende klim. De Mûr-de-Bretagne zal immers in totaal zes keer beklommen moeten worden en is ook het decor voor de aankomst van La Course.

De achtste editie van La Course zal dus één van de lastigere edities worden. Het doet denken aan die van 2017 op de Col d'Izoard en die op de Grand Bornand in 2018. Dit jaar kroonde de Britse Lizzie Deignan zich tot winnares.

LA COURSE OP TWEEDE DAG VAN DE TOUR

Ook de datum waarop La Course zal afgewerkt worden, is dus bekend. Dat zal gebeuren op de tweede dag van de Ronde van Frankrijk bij de mannen.