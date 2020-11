Froome bedankt Wiggins: "Ontelbare tweets ontvangen waarin ze mij zeggen dat ik mijn koffers kan pakken"

Eurosport-commentatoren Bradley Wiggins en Sean Kelly geloven echter nog altijd in Froome en vinden het al knap dat hij terug op dit niveau wielrenner is. Dat kan Froome wel appreciëren, want op sociale media heeft de viervoudig Tourwinnaar al bakken kritiek gekregen.

"Dank aan Bradley Wiggins en Sean Kelly voor hun geloof in mij", schrijft Froome in een tweet. "Ik heb ontelbare tweets ontvangen waarin ze mij zeggen dat ik mijn koffers kan pakken. Als ik zou stoppen elke keer het moeilijk is, zou ik nooit iets bereikt hebben."

Thanks to @SirWiggo and @SeanKellyCC for their belief in me. I’ve received countless tweets telling me to pack it in already 🙄 If I quit every time things got tough during my cycling career I would have never achieved anything. Believe me when I say I’m far from done 👊 https://t.co/hQjGWO3PBA