Lefevere is er nog niet uit wat te doen met Cav: "Hart zegt ja, verstand neen, gratis is in zijn geval 70.000 euro"

Blijft Mark Cavendish nog in het wielerpeloton? Het laat Patrick Lefevere, die hem in 2013 al eens aantrok voor Quick.Step, zeker niet koud. Lefevere overweegt nog altijd om Cavendish alsnog opnieuw in zijn ploeg op te nemen, al is daar eigenlijk geen ruimte meer voor.

"Het is geen geheim dat hij wil terugkeren naar onze ploeg. Ik denk er over na, maar op dit moment zegt mijn hart ja, maar mijn verstand neen. Ik ben er nog niet uit", zegt Lefevere over de eventuele komst van Mark Cavendish naar Deceuninck-Quick.Step.

De vraag is wat Cavendish het team nog kan bijbrengen. "Mark heeft een rugzak van een palmares, won 30 ritten in de Tour de France. Hij kan veel betekenen voor jonge renners, brengt een pak ervaring mee, maar tegelijkertijd stel ik me ook de vraag wat kan hij nog sportief realiseren voor onze ploeg. Aan zo iemand vraag je bijvoorbeeld niet om van bij de start op kop te rijden."

Het zou mooie reclame zijn, maar bij Deceuninck-Quick.Step moet er natuurlijk gepresteerd worden. "Als publiciteitsstunt hoef ik het niet te doen. Zijn komst zou voor een ander team een grote stunt zijn, maar hier ligt dat anders. Hij wil zelfs gratis rijden zegt hij, maar wat is gratis? Je moet altijd het minimumloon betalen in de WorldTour. In zijn geval is dat 70.000 euro."

Eigenlijk is de samenstelling van de ploeg voor 2021 al volledig afgehandeld. Lefevere beschikt over voldoende renners. "Ik heb er 28 op dit moment en hoewel je 32 renners in je team mag hebben volgend jaar, hoef ik er geen extra. Ik heb geen budget meer." Of komt er voor Cavendish toch nog een oplossing uit de bus?