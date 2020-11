Mathieu van der Poel wikt en weegt zijn kansen in de Tour van 2021: "Met geel ben ik zeker niet bezig"

Mathieu van der Poel gaat in 2021 zijn eerste Tour rijden. Het parcours lijkt hem ook wel best gunstig gezind. Van der Poel blijft er wel nuchter op en ziet zichzelf zeker nog niet in het geel staan. Als de ploeg één ritzege behaalt, is het volgens hem ook al mooi.

De etappes in Bretagne moeten Van der Poel toch liggen. "De eerste en tweede rit zijn qua profiel iets op de maat van punchers. Maar zo’n openingsrit winnen is volgens mij allesbehalve een sinecure. Bijna het hele peloton wil scoren in die openingsrit. Met het aantal winstkansen ben ik op dit moment ook niet echt bezig."

Eén keer winnen met het team is sowieso al moeilijk genoeg. "Met onze ploeg moeten we mikken op één ritzege. Als je ziet hoeveel ploegen na drie weken met lege handen huiswaarts keren, dan zou onze Tour na één etappezege al geslaagd zijn. Met geel ben ik zeker niet bezig."

GROENE TRUI AFHANKELIJK VAN EERSTE TOURWEEK

Nochtans is die mogelijkheid om geel te pakken, vooral in het begin van de Tour. "Op papier zijn die eerste twee ritten iets voor renners zoals ik, maar het zal afwachten zijn hoe het in de praktijk allemaal voelt." Geel zit dus nog niet in het hoofd van Van der Poel, maar wat met groen? Als er een optie is, wil ik er zeker voor gaan, maar ik denk dat het afhankelijk is van het verloop van de eerste Tourweek."

Ook voor Van der Poel is het zoals voor meerdere renners natuurlijk een moeilijk te leggen puzzel om de Tour te combineren met de Olympische Spelen. "Ik vind het te voorbarig om daar nu al uitspraken over te doen", besluit Van der Poel.