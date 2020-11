Nummer 2 uit Tour van 2013 en 2015 wil nog eens op podium: "Uiterst grote rol voor Mont Ventoux"

Vanwege verscheidene factoren zijn de laatste edities minder geweest, maar het Tourpodium blijft de ambitie van Nairo Quintana. Ook in 2021. De Tour telt dan wel wat tijdritkilometers, wat niet meteen in zijn voordeel speelt. Dat heeft de Colombiaan ook opgemerkt.

Quintana beseft dat het werk tegen de klok weer op de voorgrond komt te staan. "Er zal een goede voorbereiding op de tijdritten nodig zijn. Dat zijn belangrijke etappes voor het klassement, net als de bergritten, vooral die rit over de Ventoux, een col die een uiterst grote rol zal spelen."

Er wacht Quintana vanwege een knieblessure nog een lange revalidatie en het is dus de vraag of hij de Tourstart überhaupt wel haalt. Daar gaat hij wel van uit en hij rekent op de best mogelijke omstandigheden. "Ik hoop de 108ste Ronde van Frankrijk aan te vatten in mijn beste conditie en over 100% van mijn vermogen te beschikken."

STEEDS MEER CONCURRENTIE

Aan zijn ambities in de Ronde van Frankrijk verandert dan ook helemaal niets. "Mijn doel blijft het klassement en om het podium te halen, ook al weet ik dat er steeds meer concurrentie is. Het is een neuwe kans voor mij om dit te realiseren."