Peiper weet al waar zwaartepunt van volgende Tour ligt: "Tadej en de andere klassementstenoren zijn verwittigd"

Allan Peiper won in 2020 de Tour met Tadej Pogačar. Dat zouden ze natuurlijk al te graag nog eens overdoen bij UAE in 2021. Al is die Tour wel anders samengesteld. Geen tijdsverlies lijden in de eerste week en het verschil maken in de Pyreneeën: dat is het dromscenario.

"De Tour van 2021 oogt een stuk traditioneler, met veel meer kansen voor de sprinters in de eerste week", stelt Peiper vast in Het Laatste Nieuws. Met ook potentieel tot waaierritten. "Dat zal de gebruikelijke nervositeit met zich meebrengen en het risico op valpartijen verhogen. Tadej en bij uitbreiding de andere klassementstenoren zijn meteen verwittigd: ze zullen zeer alert moeten zijn." Als ze daar goed doorkomen, kondigen de belangrijke afspraken zich toch weer bergop aan. "De bergritten worden cruciaal. Er springen er alleszins een paar uit. De Alpenetappe naar Tignes met meer dan 4.000 hoogtemeters. Ook de dubbele beklimming van de Ventoux spreekt tot de verbeelding. Het zwaartepunt ligt duidelijk in de Pyreneeën." Peiper en zijn collega's bij UAE hebben wel nog wat denkwerk voor de boeg. "Bouwen we die volledig rond Tadej? Of nemen we toch een sprinter mee?" Dan is de vraag of er nog rouleurs meegaan om die sprinter te ondersteunen en in hoeverre die ook werk voor Pogačar kunnen leveren. "Dat zullen we eens goed moeten bekijken."