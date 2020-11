Trek-Segafredo gaat door met toprensters: Longo Borghini en winnares Luik-Bastenaken-Luik tekenen bij

Trek-Segafredo is vast van plan een aardig woordje te blijven meespreken aan de top van het dameswielrennen. Het heeft twee toppers in huis en die hebben allebei bijgetekend. Elisa Longo Borghini en Lizzie Deignan verlengden hun contract met twee jaar.

Longo Borghini liet zich dit jaar weer gelden als een renster voor de kampioenschappen met brons op het WK, zilver op het EK en goud op de beide nationale kampioenschappen. In de ploeg weten ze dat ze op haar kunnen rekenen. "Ik ben heel blij om mijn contract te verlengen bij Trek-Segafredo. Mijn doelstellingen volgend jaar zijn de Olympische Spelen en de klassiekers", zegt de Italiaanse.

DEIGNAN STOPT NOG NIET

In die klassiekers deed Lizzie Deignan het dit jaar opperbest, met winst in Luik-Bastenaken-Luik als kers op de taart. "Het was een hele gemakkelijke beslissing om bij te tekenen bij Trek-Segafredo. Op professioneel en persoonlijk vlak is dit de beste plek voor mij. Ik was van plan om te stoppen na de Olympische Spelen, maar geniet zo van mijn job dat ik er nog geen streep wil onder trekken."

In beide gevallen gaat het om een aflopende verbintenis die met twee jaar verlengd wordt. Longo Borghini en Deignan liggen nu dus vast bij hun huidige ploeg tot het einde van 2022.