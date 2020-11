Goed nieuws uit de Vuelta: iedereen heeft negatief getest op het coronavirus

Goed nieuws voor iedereen in de Vuelta met het oog op de slotweek. Volgens de UCI heeft namelijk niemand positief getest op het coronavirus. Er zijn 681 mensen getest, maar niemand is dus besmet met het virus.

Alle renners verschijnen vandaag dus gewoon aan de start van de 13de etappe. Het wordt een belangrijke rit met het oog op het algemeen klassement, want er staat een tijdrit van bijna 34 kilometer op het programma.

Joint Unipublic-UCI statement concerning the PCR testing campaign carried out on the second rest day of la Vuelta 20 https://t.co/duDOFzbZIc #vuelta2020 #vuelta20 pic.twitter.com/2KpHkNOew2