Chris Froome is klaar om Richard Carapaz bij te staan in de slotweek van de Vuelta: "We gaan vol voor rood"

Een renner die vooraf als één van de outsiders gezien werd, moet nu vooral knechten voor één van deze drie renners. Chris Froome heeft zich namelijk gespaard in de tijdrit van dinsdag om alles te kunnen geven in de slotweek voor Richard Carapaz.

Froome gaf meer uitleg op Twitter over de tijdrit en de slotweek. "Ik zou het leuk gevonden hebben dat ik kon doorduwen in de tijdrit, maar we moeten aan de rest van de week denken. Madrid komt dichter... We gaan vol voor rood", aldus Chris Froome.

Would have enjoyed pushing today’s TT but thinking about the rest of the week. Madrid is getting closer... ALL IN FOR RED 👊 @INEOSGrenadiers

