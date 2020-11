Officieel: Circus-Wanty Gobert neemt drie renners over van CCC

Circus-Wanty Gobert is druk bezig met de ploeg te versterken voor volgend seizoen. De ploeg heeft namelijk drie renners overgenomen van CCC. Het gaat om Jan Hirt, Jonas Koch en Georg Zimmermann. Koch tekende een contract voor één seizoen, terwijl Hirt en Zimmermann een contract voor twee seizoenen hebben getekend.

📢 Reinforcement from @CCCProTeam



WELCOME 🙏

🇨🇿 Jan Hirt

🇩🇪 @jonaskoch3

🇩🇪 Georg Zimmermann@Bourlart 🎙️« From the first discussions with @JOchowicz, we've been trying to integrate as many riders & staff from Team CCC as possible. »



Reactions⬇️

📄 https://t.co/ySiRclMJfu pic.twitter.com/aOAGT7C1Mj