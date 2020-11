Franse klassieke renner stopt met wielrennen nadat duidelijk wordt dat blessure te ernstig is

Yoann Offredo heeft besloten om te stoppen met wielrennen. De 33-jarige Fransman heeft te veel last aan zijn enkel na een val in 2019.

Toch reed Offredo nog enkele koersen, zoals de Omloop het Nieuwsblad. Na de coronastop heeft hij echter niet meer gekoerst. In de Omloop moest hij gedwongen opgeven. De afgelopen vier jaar reed hij voor (Circus) Wanty-Groupe Gobert.

Offredo viel zwaar in de GP Denain in maart 2019. Hij was even verlamd maar die verlamming ging gelukkig redelijk snel weg. Hij kon niet veel later het seizoen gewoon verderzetten, maar dat blijkt nu niet pijnloos geweest te zijn want de Fransman bleek last hebben aan zijn enkel.

Bij L'équpe vertelt Offredo dat de schade aan zijn enkel niet meer te herstellen is en dat zijn chirurg liet weten dat hij niet meer professioneel zou kunnen fietsen. "Elke pedaalslag doet al een jaar lang enorm veel pijn. Het afzien als renner deed me goed, maar nu... Ik word 's morgens huilend wakker nu. Ik moet snel weer een doel vinden in het leven", klinkt het.

Yoann Offredo se livre sur sa fin de carrière et sur sa "petite mort" de sportif professionnel. Portrait touchant. https://t.co/E6ogTbogNU pic.twitter.com/JOmSFNNWCl — Bertrand Guyot (@bguyot1982) November 4, 2020

Offredo gold vooral als klassieke renner. In zijn carrière kon hij maar een koers winnen: een etappe in de ronde van Picardië van 2009. Verder behaalde hij ook enkele top-10 plaatsen in enkele klassiekers zoals Milaan-Sanremo, de Omloop het Nieuwsblad en Parijs-Tours.