Kan Hugh Carthy de verrassende eindwinnaar worden van de Vuelta? "Ik zal blijven vechten tot Madrid"

Ook na de tijdrit van dinsdag doet Hugh Carthy nog steeds mee voor eindwinst in de Vuelta. Hij staat op de derde plaats en volgt op 47 seconden van leider Roglic. Kan Carthy voor een enorme verrassing zorgen?

Hugh Carthy doet het zeer goed in de Vuelta. De Brit van EF Pro Cycling was zondag de sterkste op de Angliru en in de tijdrit dinsdag heeft hij niet veel tijd verloren op Roglic. Carthy volgt nu op 47 seconden van de Sloveen.

Na de tijdrit gaf Carthy een reactie. "Het ging zeer goed. Ik ben blij met hoe het gegaan is, maar er komen nog belangrijke dagen aan en ik zal blijven vechten tot in Madrid", staat te lezen bij Cyclingnews.