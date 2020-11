POLL: wint Roglic de Vuelta of gaat iemand anders met eindwinst aan de haal?

Het blijft razend spannend in de Vuelta. Er zijn nog 5 ritten te gaan en alles is nog mogelijk. Primoz Roglic staat voorlopig aan de leiding, maar de Sloveen moet nog steeds rekening houden met Richard Carapaz en Hugh Carthy.

Dankzij de tijdrit van dinsdag heeft Primoz Roglic nu een kleine bonus op zijn tegenstanders. Met nog 5 ritten te gaan is het verschil met Richard Carapaz 39 seconden en het verschil met Hugh Carthy is 47 seconden.

Het ziet er dus vrij goed uit voor Roglic, maar als we kijken naar de rit met de Angliru van voorbije zondag, moest Roglic passen toen Carapaz en Carthy in de aanval gingen. Uiteindelijk was Carthy ook de sterkste.

Als de Brit van EF Pro Cycling de komende dagen opnieuw kan aanvallen en het Carapaz en Roglic moeilijk kan blijven maken, zou het wel eens razend spannend kunnen worden. Kan Carthy voor de verrassing zorgen of houdt Roglic stand? En wat met Carapaz? Hieronder kan u zelf stemmen op wie u denkt dat de Vuelta zal winnen.